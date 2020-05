Le spiagge a pochi passi da Roma, ottime per l’estate

Quando pensiamo a Roma, non è il mare la prima immagine che ci viene in mente. Eppure, basta spostarsi di qualche chilometro o circa un'ora (un'ora e mezza) d'auto o treno per incontrare le splendide spiagge del litorale laziale e fare un rinfrescante tuffo lontano dalla torrida estate di città. Scopriamo una selezione delle spiagge vicino a Roma, ideali per la bella stagione.