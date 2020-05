Le spiagge più belle dell’Abruzzo, il fascino antico a due passi dalle montagne

È una regione davvero sorprendente l'Abruzzo. Una terra in cui si passa dall'imponente e maestoso Gran Sasso , a una costa straordinaria lambita dal cristallino. Un territorio ricco di spiagge, castelli arroccati sui monti e gli antichi trabocchi che si allungano in tutto il loro splendore verso il mare. La meraviglia è assicurata e noi oggi abbiamo fatto una selezione delleideali per l'estate che verrà.