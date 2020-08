Ferragosto senza afa, le mete di montagna last minute

Il Ferragosto si avvicina e se vi state chiedendo come passare uno dei momenti più caldi dell'anno, un'idea potrebbe essere quella di organizzare una gita in montagna last minute. Di certo sulle cime più alte dei monti italiani l'afa non vi raggiungerà: anzi, potrete immergervi nella natura, respirare a pieni polmoni e vivere una giornata o un week end di puro relax.