Emozioni dall’Est Europa: le mete più suggestive da visitare

State programmando un viaggio itinerante alla scoperta delle bellezze dell'Est Europa? Ecco alcune tappe assolutamente da non perdere: partiamo dal(in foto), splendido maniero situato nella città di Hunedoara, in Transilvania. Questi luoghi sono da sempre legati, nell'immaginario comune, al personaggio crudele di Dracula . E la fortezza non fa eccezione: si dice che qui Re Mattia Corvino tenne prigioniero Vlad l'Impalatore per ben sette anni.