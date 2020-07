L'eterna bellezza di Roma non si limita solo all’interno delle mura antiche, la sua maestosità si estende anche nelle zone limitrofe come quella dei Castelli Romani che, in particolare con il, si rivelano mete ideali per scoprire posti incantevoli e non eccessivamente afosi. Andiamo insieme a scoprire cosa non perdere durante una visita in questa splendida area del Lazio.