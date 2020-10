Autunno in vigna, le località più belle d’Italia

Per una vacanza autunnale o un weekend alternativo lontano dalla frenetica routine cittadina, perché non provare l'enoturismo? Immersi in un ambiente bucolico di puro relax, passeggiando tra i filari, riscoprirete il contatto autentico con la terra e, tra scenari mozzafiato, approfondirete la cultura del vino.