10 fantastiche esperienze da fare in Occitania

Angolo di Francia incastonato tra il Mar Mediterraneo e i Pirenei, lè una terra che sa sorprendere a ogni passo, con città ricche di storia e arte, villaggi incantevoli, natura selvaggia e castelli che riportano indietro nel tempo. Se state progettando un viaggio nella regione della langue d’Oc - la lingua occitano-romanza - vi proponiamoche vi faranno godere appieno della sua bellezza e unicità. Partendo, ovviamente, da(Toulouse in francese), capoluogo dell'Occitania, conosciuta anche come(La Città Rosa) per via dei mattoni di terracotta utilizzati nella costruzione di molti dei suoi edifici, che si incendiano con la calda luce del tramonto, regalando sfumature rosate. Una destinazione perfetta, tra le nuove mete da raggiungere dall'Italia nel 2023 , per un weekend all'insegna del divertimento e del buon cibo, tra monumenti imperdibili, tour gastronomici, musei, chiese, mercati, parchi, sport e l'immancabile visita alla Città dello Spazio. (In foto, Tolosa)