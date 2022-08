Le 10 città italiane più desiderate dai viaggiatori

È ufficiale, la voglia di viaggiare è tornata più viva che mai registrando un incremento in termini di prenotazioni di voli, hotel, ecc., rispetto ai due anni appena trascorsi e riportando il settore del turismo in una posizione di rilievo nell’economia del nostro Paese. Un trend che vede ai primi posti della classifica stilata dal motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, tutta una serie di località italiane dal fascino unico. Città eterne ed eccellenze sia dal punto di vista culturale, che gastronomico e/o paesaggistico. E che, proprio per queste ragioni, sono tra le più gettonate e desiderate dal grande popolo di viaggiatori, sia italiani che stranieri, che ogni anno partono verso luoghi più o meno lontani alla scoperta di bellezze eccezionali e senza tempo. Per esempio, come quelle che si possono trovare a Milano. Capoluogo lombardo e città che unisce arte, architettura, design, moda, gastronomia e tutto ciò che un turista può voler trovare in un luogo in cui potersi rilassare ma senza dimenticare la voglia di divertirsi e scoprire angoli nascosti di estrema bellezza e pieni di storia.