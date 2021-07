Con gli animali e in famiglia: come vivere un viaggio da sogno in Croazia

editato in: da

Croazia è bellezza, Croazia è cibo che soddisfa tutti i sensi, ma Croazia è anche sicurezza. Infatti, qui i visitatori si sentono a proprio agio e al sicuro grazie anche all’attenzione riservata ai regolamenti e ai più elevati standard di salute e sicurezza in materia di COVID-19, a tal punto da tornarci ogni estate. Soprattutto se si tratta di viaggi in famiglia con tanto di amici a 4 zampe.

Navigando attraverso le isole dell’Adriatico il senso di pace e la calma naturale dei numerosi siti archeologici possono offrire una piacevole pausa e un luogo dove ricaricare le batterie. Le imponenti montagne e i parchi nazionali sono una destinazione molto amata dai tanti visitatori e alpinisti poiché offrono una vista spettacolare sulle isole e tanti splendidi punti panoramici.

Le strade tortuose circondate da una natura incontaminata e le numerose piste ciclabili rendono la Croazia un paradiso per gli amanti dell’avventura. Ma questa magica Nazione è anche perfetta per le vacanze con i più piccoli e con il proprio animale di compagnia, che qui potrà sentirsi ancora di più come quello che davvero è: un membro della famiglia.

È facilissimo, infatti, organizzare un viaggio con i propri animali in Croazia, e chi c’è stato lo conferma ad alta voce: in Croazia anche i cani si sentono in Paradiso, fidatevi di chi ci è già stato.

Una delle spiagge perfette per trascorrere una vacanza con il migliore amico dell’uomo si trova a Crikvenica ed è quella di Podvorska. Non è un caso, infatti, che sia stata pluripremiata. Un lido così ben attrezzato che susciterà in ogni padrone e ogni cane una gran voglia di tornarci. Inoltre, qui c’è una cosa davvero unica nel suo genere: il primo bar per cani con gelato, patatine fritte e birra per i quattro zampe!

Ma non sarebbe assolutamente difficile organizzare una vacanza in famiglia – animali compresi- anche dirigendosi verso il Quarnaro, una zona che offre tante opportunità per i pelosetti. La Vela plaža a Baška, nota per il suo mare turchese e la sabbia che faranno salivare sia i padroni che i cani, oppure le spiagge Kijac a Njivice, Veli žal a Lussinpiccolo che sono solo alcuni imperdibili esempi.

Un’altra destinazione ideale per le vacanze con gli animali è l’Istria che regala gioie a tutti con le sue bellissime spiagge e i tramonti di fuoco. Ma questo è anche il luogo ideale per chi è in cerca di una vacanza attiva. L’allenamento e il riscaldamento migliore si può svolgere con il proprio cane in una delle tante spiagge attrezzate come Verudela, Saccorgiana o la baia di Stignano a Pola, la baia Lone, Cuvi o Borik-Figarola a Rovigno e il camp beach Istria, sempre a Rovigno.

Infine, se volete organizzare un viaggio in Croazia con i vostri amici a quattro zampe dovete tenere in considerazione anche la Dalmazia dove ce ne sono molte a Spalato nella parte nord-ovest di Kašjun e Kaštelet, Zlatni rat a Bol e Mlini a Dubrovnik. Inoltre, sulla Vartalac a Komiža l’atmosfera sarà certamente incandescente perché, oltre ad essere per cani, questa è una spiaggia di origini vulcaniche.

Insomma, la Croazia è piena di tesori che sono ideali per tutti i gusti e tutte le esigenze, un luogo dove tornare ogni qualvolta ci si voglia sentire sicuri e in una favola.

Contenuto offerto da Ente Turismo Croazia.