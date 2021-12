12 fenomeni naturali straordinari da ammirare almeno una volta nella vita

Con l’arrivo dell’anno nuovo è giunto il momento di sognare in grande e progettare i prossimi viaggi. Per tutti i viaggiatori in cerca di nuovi spunti, Volagratis.com ha raccolto 12 esperienze straordinarie da vivere in giro per il mondo, dalla Bolivia sino all’Australia passando per l’Italia, la Tasmania e il Giappone. Si tratta di 12 fenomeni naturali, uno per ogni mese dell’anno, da ammirare da vicino almeno una volta nella vita.

Gennaio, in Bolivia nello specchio più grande del mondo

Il Salar de Uyuni, con i suoi oltre 10.000 chilometri quadrati, è ciò che rimane di un enorme lago evaporato nell’altopiano meridionale andino della Bolivia. Si tratta della più grande distesa salata del pianeta. Un luogo spettacolare in ogni momento dell’anno, ma che a gennaio, complice le poche pioggie della stagione, si trasforma in un specchio gigantesco diventando un tutt’uno con il cielo.

Febbraio, in Brasile per vivere le onde pororoca

Le coste settentrionali del Brasile sono fra le destinazioni preferite dai surfisti di tutto il mondo. Con le lune piene di febbraio e marzo c’è un motivo in più per raggiungerle. In questo periodo, infatti, nel punto in cui il Rio delle Amazzoni incontra l’Oceano Atlantico, le onde superano i 4 metri d’altezza. Sono state ribattezzate “pororoca”, un termine che deriva dall’indigeno “poroc-poroc”, ossia “grande rumore distruttivo”.

Marzo, in Danimarca per il “sort sol”

Durante il mese di marzo e nelle primissime settimane di aprile, nelle paludi sud-occidentali della Danimarca, soprattutto vicino a Tønder e Ribe, si può ammirare uno spettacolo straordinario: il “sort sol”, ovvero il “sole nero”. Il fenomeno è legato alla migrazione di oltre un milione di uccelli che, affollando i cieli al tramonto, sembrano davvero tingere di nero il sole.

Aprile, nella Death Valley per assistere alla “super bloom”

La Death Valley, tra la California e il Nevada, è fra i luoghi più aridi del pianeta, così tanto che nei mesi più caldi si superano quasi sempre i 50 gradi. In primavera invece il deserto si riempie di una marea di fiori gialli, blu e rossi, dai papaveri ai lupini del deserto. Le super fioriture, dette “super blooms”, si verificano a causa dei forti temporali autunnali, quando il terreno arido si allaga e la vita inizia lentamente a germogliare in vista della primavera.

Maggio, in Ucraina per passeggiare sotto il tunnel dell’amore

In Ucraina, tra la cittadina di Klevan e quella di Orzhiy, sorge una vecchia ferrovia industriale circondata dalla natura. In alcuni punti, gli alberi e i cespugli si uniscono creando archi e tunnel che a maggio regalano mille sfumature di verde. Questo luogo oggi è noto anche come Tunel Kokhannya, o “Tunnel dell’amore” ed è perfetto per un’esperienza romantica.

Giugno, in Sardegna per la nidificazione dei fenicotteri

Da quasi tre decenni, lo stagno del Parco Naturale Regionale di Molentargius, in Sardegna, è popolato da numerosissime colonie di fenicotteri rosa. Questi particolarissimi uccelli animano l’area tutto l’anno, ma il vero spettacolo si crea a giugno, quando si fermano qui per nidificare, colorando gli stagni di un rosa intenso.

Luglio, in Colombia per ammirare il “liquid rainbow” del Caño Cristales

Il fiume Caño Cristales a La Macarena, in Colombia, è noto anche con il nome di “arcobaleno liquido” o “fiume dei cinque colori”, un soprannome legato a una particolarità: in alcuni periodi dell’anno il fiume si tinge di colori accesi, dal giallo al verde passando per rosso e viola. Il merito è di una pianta acquatica, la macarenia clavigera, che causa questo particolarissimo fenomeno naturale, raggiungendo il suo apice nel mese di luglio.

Agosto, a Tenerife per sognare con lo sciame meteoritico delle Perseidi

Agosto è da sempre il mese dedicato alle stelle cadenti e nel 2022 il picco si raggiungerà il giorno 13. Uno dei luoghi migliori per osservare lo sciame delle Perseidi è il Parco Nazionale del Teide a Tenerife. In questo punto, migliaia di metri sopra il livello del mare, l’osservazione delle stelle è la migliore d’Europa, così tanto che nelle notti più limpide si può vedere anche la Via Lattea in tutto il suo splendore.

Settembre, in Tasmania per assistere all’Aurora Australe

L’Aurora Australe è un fenomeno causato dall’attrazione magnetica del Polo Sud. La Tasmania, stato insulare a sud dell’Australia, è fra i pochi posti dell’emisfero dove si può ammirare tutto l’anno, ma le probabilità aumentano da giugno a inizio settembre. Fra i luoghi d’avvistamento da non perdere c’è Cockle Creek.

Ottobre, a Helsinki per assistere all’eclissi solare

Il 25 ottobre 2022 in Europa si assisterà a una eclissi di sole parziale. Il fenomeno, però, non sarà visibile allo stesso modo in tutto il continente. Se in Italia l’oscuramento non supererà di molto il 20%, in Finlandia, a Helsinki, andrà oltre il 50%, regalando uno spettacolo più unico che raro.

Novembre, in Giappone per il momijigari

Non solo i ciliegi in fiore dell’hanami, in Giappone un fenomeno naturale da non perdere è il momijigari (il foliage). Un evento che vede protagonisti gli aceri e gli alberi di ginkgo che tingono di rosso acceso e di oro i boschi e i parchi del Paese. La trasformazione segue le aree climatiche giapponesi, iniziando dall’Hokkaido e dal Parco nazionale di Oze, a metà ottobre, e terminando a fine novembre con Tokyo, Osaka e Kyoto.

Dicembre, su Christmas Island per assistere alla migrazione dei granchi

A Christmas Island, un’isoletta a nord dell’Australia, tra novembre e dicembre si può assistere alla migrazione di milioni di granchi rossi (Red Crabs) che abbandonano i rifugi nell’entroterra, attraversando l’isola per raggiungere la costa oceanica, dove depongono le uova durante l’alta marea. L’appuntamento per il 2022 è tra il 18 e il 19 novembre e il 18 e 19 dicembre.

Contenuto offerto da Volagratis.