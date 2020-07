Alla scoperta del Monte Baldo, il “Giardino d’Europa”

Re delle cime del Lago di Garda, il Monte Baldo, con i suoi 2000 metri di altezza, separa la costa orientale del lago dalla valle del fiume Adige per una lunghezza di 30 chilometri. Una delle sue particolarità? Durante la glaciazione, non venne ricoperto dalla neve e questo ha permesso la sopravvivenza di numerose specie di animali e piante unici in Europa.