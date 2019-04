Sentirsi parte del pianeta Terra, soggiornando in un lodge

Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, una giornata dedicata all'ambiente e alla salvaguardia del nostro pianeta. Un appuntamento che, nel tempo, è divenuto sempre più importante: per i gruppi ecologisti è diventata l'occasione per sensibilizzare la popolazione su temi come l'inquinamento, la distruzione degli ecosistemi, le specie d'animali e piante a rischio, l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Ma se invece fossi in cerca di un modo insolito per sentirti parte del pianeta Terra, ecco i luoghi in cui puoi farlo nei più remoti angoli del mondo.