L’architettura di Calatrava illumina il mondo. E anche l’Italia

In ogni parte del mondo ci sono delle opere architettoniche avveniristiche, espressioniste e dinamiche che portano la riconoscibile firma di Santiago Calatrava, uno degli architetti più amati dei nostri tempi. L’ispirazione per lui avviene direttamente dalla natura, mondo dal quale prende e esalta forme e linee per convertirle in architettura. Le sue strutture inimitabili sono sparse in tutto il globo e illuminano di bellezza le città. Scopriamole insieme.