Perché questi sono i monumenti più misteriosi del mondo

Di luoghi misteriosi nel mondo ce ne sono veramente tantissimi, ma oggi vogliamo concentrarci sui monumenti più ricchi di segreti. Quando si parla di queste cose è impossibile non pensare subito alle Piramidi di Giza, in Egitto (nella foto), sulle quali ci si domandano ancora molte cose come, per esempio, se la Piramide di Cheope avesse davvero una vocazione funeraria, o come gli egiziani abbiano creato un struttura così monumentale quando non conoscevano nemmeno la ruota e tanto meno il ferro.