Come in una fiaba: il villaggio di neve che incanta

Esistono luoghi che sono così straordinari da non sembrare reali. Posti che per forme, lineamenti e colori rimandano a tutti quei paesaggi che, fino a questo momento, sono appartenuti soltanto all'immaginario favolistico. Eppure esistono, e per questo sono destinati a incantare. Proprio come fa quel pittoresco villaggio di neve situato nel cuore della Mongolia che sembra uscito da un libro di fiabe.