Weekend di fine estate fuori porta: dove andare in Italia

Sono tante le mete per godersi i weekend di fine estate, quando la temperatura diventa gradevole, la folla è un ricordo lontano ed è piacevole staccare dalla routine quotidiana. Per chi ama la natura e le facili escursioni in montagna, le Cascate di Lillaz, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, sono un luogo magico dove assaporare il rigenerante contatto con la natura. (Nella foto, Cascate di Lillaz, Cogne).