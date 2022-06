Viaggio alla scoperta dei siti UNESCO della Lombardia

Lombardia, terra di grande laboriosità e ingegno, ma anche di tanta cultura e storia. Di meraviglie architettoniche e naturali tutte da scoprire, in cui immergersi e da cui farsi trasportare. Un museo a cielo aperto, che grazie al progetto Siti UNESCO e Musei: costruzione di una rete condivisa per la valorizzazione del patrimonio lombardo, promosso dalla Regione Lombardia, finanziato dal Ministero della Cultura e realizzato in collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei, è possibile visitare attraverso un viaggio audio, TANTEANIME, che vi porterà alla scoperta di dieci siti UNESCO lombardi. Una serie di episodi in “onda” ogni giovedì a partire dal 23 Giugno sulle piattaforme audio free Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast. E un’occasione da non perdere per vivere un viaggio virtuale tra i più bei luoghi della Lombardia, in modo semplice e alla portata di tutti. Un racconto che passa dal villaggio operaio di Crespi d’Adda (in foto), in provincia di Bergamo, in cui si lavorava nel settore tessile cotoniero e che per il suo stato di conservazione, il migliore dell’Europa meridionale, è stato inserito nei siti UNESCO nel 1995.