I viaggi imperdibili per il ponte dell’Epifania 2024

Godersi l'ultimo weekend delle festività per raggiungere la meta dei propri sogni. Nonostante nel 2024 il 6 gennaio cada di sabato e non permetta di fare una lunga vacanza, per il ponte dell'Epifania è comunque possibile visitare alcune splendide destinazioni europee, godendosi la cultura locale, momenti di relax e divertimento. Budapest, ad esempio, è perfetta per chi sogna un fine settimana all'insegna del benessere. Le terme della capitale ungherese sono un must per residenti e visitatori, un luogo dove potersi distendere e staccare la spina prima di rituffarsi nella vita frenetica della città. (In foto, Bagni Szécheny a Budapest)