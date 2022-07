Vacanze degli italiani: le mete più ricercate

L'estate è ormai iniziata a tutti gli effetti e in tanti sono finalmente pronti a fare le valigie per le loro destinazioni dei sogni. Ma quali sono quelle dei viaggiatori italiani? A rispondere è la classifica stilata da eDreams. Al decimo posto della Top Ten troviamo Parigi, una meta del cuore per tutte le stagioni, ricca di attrazioni e magica in ogni periodo dell'anno. Ed ecco quali sono le altre città più ricercate di questa estate dai turisti italiani. (In foto, Parigi)