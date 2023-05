Le spiagge più belle del mondo da visitare quest’anno

I luoghi in cui la terra incontra il mare sono tra i più straordinari, e innumerevoli sono le spiagge da visitare da una parte all'altra del pianeta. Alcune, però, sono così incredibili da essere considerate dai viaggiatori le più belle del mondo. È il caso della Playa de Varadero, anche nota come Playa Azul, una delle principali attrazioni di Cuba. Una meta paradisiaca scelta ogni anno da tantissimi visitatori, che regala emozioni indimenticabili, relax e avventure. (In foto, Playa de Varadero)