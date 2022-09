: al di là del foliage , l'autunno è una miniera di sapori incredibili, di prelibatezze da assaporare sorseggiando un buon vino. E durante il weekend le occasioni si moltiplicano, dal momento che in tutta Italia si tengono sagre ed appuntamenti imperdibili per celebrare le bontà enogastronomiche del nostro Paese. Scopriamo quali sono gli eventi da segnare in calendario per