Le più belle mostre di luglio in Italia

A luglio l'estate è ormai nel suo pieno e porta con sé tempo libero, desiderio di esplorare e l'occasione di dedicarsi ai propri hobby e passioni. Chiunque ami l'arte non potrà perdere le innumerevoli mostre in giro per l'Italia, di cui abbiamo fatto una selezione a partire dalla Mostra di Man Ray al Palazzo Ducale di Genova, con 300 opere che raccontano il genio della fotografia del Novecento fino al 9 luglio. (Nella foto, Palazzo Ducale, Genova).