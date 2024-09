Le migliori sagre e i top eventi del 14 e 15 settembre

Le temperature si stanno abbassando, l'estate sta lasciando spazio all'autunno, ma se c'è una cosa che non è cambiata è la voglia di festeggiare e stare insieme. A dimostrarlo sono le tante sagre e gli eventi che si svolgeranno nel weekend del 14 e del 15 settembre, tra omaggi a prodotti gastronomici di alto livello e iniziative attesissime come il Salone dell'Auto di Torino. Qui una selezione per aiutarvi a pianificare il vostro fine settimana.