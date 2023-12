Le gite fuoriporta da fare in giornata a Santo Stefano

ovvero il 26 dicembre, è un'ottima giornata per organizzare gite fuoriporta. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionate 10 a partire dal Lago di Resia (in foto), nel comune di Curon Venosta in Alto Adige, che permette di fare una bellissima passeggiata invernale. Il tutto ammirando un incredibile panorama sull'Ortles e su quel campanile che emerge dal lago e che rappresenta l'ultima testimonianza del villaggio sommerso di Curon. L'escursione attorno al lago di Resia è di 15 chilometri.