Gite di primavera in Italia: i luoghi poco noti da visitare

La natura si risveglia e con lei anche la nostra voglia di viaggiare ed esplorare, magari senza andare troppo lontano. Di proposte peril nostro Paese è strapieno, ma oggi proviamo a selezionare alcuni dei, da scoprire proprio in questo periodo dell'anno. Iniziando dalla splendida riserva naturale orientata Laghetti di Marinello , nel comune di Patti, in, situata sotto il promontorio del Santuario di Tindari. Un angolo inedito della Sicilia, che spazia tra una grande varietà di ambienti, da quelli lacustri salmastri alle sabbie marine costiere, dai ripidi pendii alle zone a strapiombo sul mare. Imperdibile. (In foto, Riserva naturale Laghetti di Marinello)