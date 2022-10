L'autunno è la stagione ideale per scoprire i borghi abbandonati del nostro Paese. Ma quali sono i meno noti da visitare? Il primo che vi suggeriamo è Codera (in foto), in provincia di Sondrio, un antico abitato situato in cima a profondi precipizi e caratterizzato da vecchie casette di pietra. Da queste parti l'atmosfera a che si respira è di serenità e pace. Un luogo rimasto fermo nel tempo e che vale la pena scoprire.