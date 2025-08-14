La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Venezia tra le città italiane dove i rincari sono più alti

Tutti parlano del caro vacanze legato all’aumento dei costi sulle spiagge, dall’affitto degli ombrelloni agli snack e alle bevande venduti ai chioschi sul mare. D’altronde, a dimostrarlo con dati alla mano è stata la denuncia di Federconsumatori, che ha stimato in 35,74 euro il prezzo medio per due lettini e un ombrellone, il 6% in più rispetto al 2024. Eppure, questo non è l’unico settore dove i viaggiatori si ritrovano a dover rivalutare il proprio budget.

A far discutere sono anche i rincari negli alberghi. Come evidenzia uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc), negli ultimi quattro anni pernottare in hotel e strutture ricettive nelle città italiane, soprattutto quelle a vocazione turistica, è diventato sensibilmente più caro. Dati alla mano, il confronto tra i prezzi di luglio 2021 e quelli dello scorso luglio mostra aumenti a doppia cifra in tutta Italia: Venezia guida la classifica con un balzo record del +64,7%, seguita da altre mete amatissime dai viaggiatori.

La classifica delle città con i maggiori rincari

L’Unc, Unione Nazionale Consumatori, ha stilato la classifica delle città italiane dove dormire è diventato un lusso. Vi abbiamo già parlato di Venezia, seguita da Milano, seconda con il +60%. Sul podio, al terzo posto c’è Firenze, dove il pernottamento costa oggi il 58,8% in più rispetto al 2021. Subito dietro, Grosseto (+57,5%) precede Lucca (+56,6%) e Trieste (+55,5%). Palermo si piazza settima con un incremento del 53,6%, seguita da Napoli (+52,4%) e Como (+51,7%). Chiudono la top ten Roma e Reggio Calabria, entrambe appena sopra il +50%.

Un divario non indifferente se paragonato al tasso di inflazione generale: mentre in quattro anni i prezzi al consumo sono cresciuti del 17%, i servizi di alloggio sono decollati del 38,6%, più del doppio. E il trend non sembra rallentare: confrontando i dati con il 2024, Lucca segna il rincaro più alto dell’ultimo anno (+20,2%), seguita da Caserta (+13,7%) e Rimini (+10,9%).

Questa la classifica delle città con i rincari più alti:

Venezia Milano Firenze Grosseto Lucca Trieste Palermo Napoli Como Roma Reggio Calabria

Le città italiane dove i rincari sono minori

Se da una parte nessuna città italiana è entrata in vera e propria deflazione sul fronte degli alloggi, l’analisi Unc individua alcune realtà dove i rincari sono rimasti contenuti. Massa-Carrara guida la classifica definita “virtuosa” con un aumento appena del 2,9% in quattro anni, seguita da Trapani (+5,8%) e Parma (+8,3%), le uniche tre città sotto la soglia della doppia cifra. Un gradino più in alto, Perugia segna un +10,2% nell’ultimo anno.

Ma le vere sorprese arrivano guardando i dati più recenti: Siena, Mantova e Pisa sono tra le poche a far segnare cali nei prezzi, con la città del Palio che registra addirittura un -12,6%, mentre per le altre due la flessione si attesta intorno al -9,4%. Piccole oasi di respiro, in un panorama dove pernottare sta diventando sempre più un lusso per chi decide di organizzare le proprie vacanze in Italia.