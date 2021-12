Le location di “The Unforgivable”, il film con Sandra Bullock

Diretto da Nora Fingscheidt e interpretato da Jon Bernthal, Vincent D’Onofrio e Viola Davis al fianco di Sandra Bullock, The Unforgivable è il nuovo film drammatico in streaming su Netflix, basato sulla miniserie britannica del 2009, Unforgiven, e racconta la storia di Ruth (interpretata dalla Bullock) che cerca di riavvicinarsi alla sorella minore dopo aver scontato vent’anni in carcere per omicidio.

Il film è stato girato nella Columbia Britannica, in Canada, e le location principali includono il Canadian Motion Picture Park, Coquitlam, il Surrey City Hall e Vancouver.

The Unforgivable è uno dei primi film prodotti da Netflix a utilizzare il Canadian Motion Picture Park a Burnaby, diventato un punto di riferimento per le riprese dopo che la società statunitense ha dato vita al suo campo di produzione di Metro Vancouver nel settembre 2020.

Burnaby, la meta che ha molto da offrire

Data la sua vicinanza a Vancouver, Burnaby è spesso considerata “un sobborgo” e tralasciata dalla maggior parte dei visitatori. Ma a torto.

Infatti, è la terza città più grande della provincia, tra il Fraser River e Burrard Inlet, con sullo sfondo le maestose Montagne Rocciose e ha davvero molto da offrire a partire dal Burnaby Village Museum, museo all’aperto dove tornare nei “ruggenti Anni Venti” con 31 edifici che raccontano com’era la vita dell’epoca in città.

Per chi ama la natura, da non perdere Burnaby Mountain, luogo immerso nella quiete con sentieri escursionistici e percorsi per mountain bike, Central Park con 90 ettari attrezzati con aree per lo sport e picnic, e il lago Burnaby, un must per gli appassionati di birdwatching.

Coquitlam, bellissimi parchi e natura

Coquitlam, la sesta città più grande della provincia, una delle “Tri-Cities” insieme ai vicini sobborghi di Port Coquitlam e Port Moody, vanta luoghi di interesse quali il Vancouver Hard Rock Casino, Westwood Plateau, uno dei migliori campi da golf del Lower Mainland, e Mackin House, dimora storica costruita nei primi anni del Novecento.

Il più ampio parco urbano è il Mundy Park con ampi sentieri di ghiaia perfetti per andare in bicicletta e passeggiare e il Mundy Lake, sulle cui rive fare una piacevole sosta.

Il Town Center Par è invece cornice di numerosi festival tra cui “Lights at Lafarge” durante il periodo natalizio.

Surrey, una città in continua crescita

Paradiso per gli amanti del verde, tra colline e pianure, Surrey va incontro a tutti i gusti: oltre ai molti parchi e ai luoghi di svago all’aria aperta, non mancano musei, siti storici, gallerie d’arte e centri commerciali.

Qualche esempio? L’area storica di Cloverdale che ospita vari siti risalenti al 1880, la pittoresca Historic Stewart Farm, fattoria vittoriana dell’epoca dei pionieri, e Bear Creek Park, il parco più famoso con aree pic-nic, campi sportivi e sentieri escursionistici.

Vancouver, vivace scena artistica

Infine, la multiculturale Vancouver offre una vivace scena artistica, teatrale e culturale, ed è sede di molti set cinematografrici.

Da non perdere l’Acquario, la Vancouver Art Gallery con opere di artisti locali, il Museo di Antropologia, il Canada Place sul lungomare cittadino, il Vancouver Lookout, uno dei grattacieli simbolo, e le spiagge, perfette sia per chi ama divertirsi che per chi cerca il relax.