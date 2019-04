10 cose da fare in Africa che ti cambieranno la vita

L’Africa è un continente da sogno, ricco di panorami spettacolari e variegati, così come un gran numero di specie animali. Un solo viaggio non può bastare ad assaporare neanche lontanamente la metà delle esperienza che l’Africa ha da offrire ma, volendo realizzare un’utile lista, ecco le attività cui dedicarsi in questo magico continente, che potrebbero cambiare del tutto il modo che si ha di approcciarsi alla vita.