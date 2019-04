Nell’entroterra della, in provincia di Imperia, non lontano da Arma di Taggia , c’è un borgo che ricorda la versione in miniatura di Dolceacqua , il celebre borgo ligure dipinto da Monet. Èe la somiglianza non riguarda soltanto il nome, ma anche l’architettura del borgo, caratterizzato da un antico ponte di pietra sul torrente Prino con cui si accede al paese e che è il suo simbolo