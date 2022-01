Snow Roller: dove ammirare le curiose ruote di neve

L’inverno ci regala sempre scenari idilliaci da ammirare e da contemplare grazie allo spettacolo messo in scena da Madre Natura. Quando la neve scende dal cielo, abbracciando edifici, palazzi e città, trasforma i luoghi che conosciamo in paesaggi meravigliosi che incantano gli occhi e riscaldano il cuore.

Ma quei straordinari scenari da cartolina invernale che possiamo ammirare nei borghi, nei luoghi di montagna e nelle città del mondo, non sono gli unici spettacoli che mette in scena la natura quando ci sono le copiose e fitte nevicate. Avete mai sentito parlare, per esempio, degli snow roller? Queste suggestive e bizzarre ruote di neve che appaiono in alcuni luoghi del mondo con condizioni meteorologiche ben precise ricordano per forma e grandezza le palle di neve con le quali giocavamo da bambini. Solo che a crearle, adesso, non è stato l’uomo.

Snow roller: cosa sono e quando si verificano

Nel corso degli anni è successo più volte, e in diverse parti del mondo, che i cittadini svegliandosi si sono ritrovati circondati da palle di neve che puntellavano il panorama circostante. Il fenomeno assai curioso e apparentemente intrigante è stato immortalato in scatti che hanno fatto il giro del web. Ma il mistero è stato svelato: gli snow roller sono stati realizzati da Madre Natura.

Questi rulli di neve, che qualcun altro ha ribattezzato involtini bianchi, fanno parte di quei rari e strabilianti fenomeni naturali che rendono meraviglioso il nostro mando. I rotoli si formano solitamente scendendo a valle dai pendii con gli agglomerati nevosi e assumono diverse forme e dimensioni.

A muoverli, in questo caso, è il vento, che però deve essere forte, ma non troppo rapido, per facilitare la creazione. A questi si aggiunge una condizione meteorologica che prevede un perfetto equilibrio tra ghiaccio, neve polverosa e umidità. Meglio ancora se tutto si verifica su un pendio, così da facilitare la formazione di questi rulli. Ecco perché gli snow roller sono affascinanti tanto quanto rari.

Dove ammirare le curiose ruote di neve nel mondo

Negli anni sono stati diversi gli avvistamenti delle ruote di neve. Nel 2010, per esempio, il fenomeno si è verificato nello Yeovil, Somerset, e prontamente immortalato dai cittadini del luogo. Altri snow roller sono stati visti a Krkonoše, a Venus in Pennsylvania e a Cincinnati, nell’Ohio e anche quelli hanno fatto il giro del web attraverso gli scatti dei residenti locali. Numerosi sono gli avvistamenti delle ruote di neve al Rocky Mountain National Park in Colorado.

Purtroppo non possiamo sapere quando e se le palle di neve create da Madre Natura compiranno nei luoghi in cui siamo, quello che possiamo dirvi è che il fenomeno si verifica soprattutto nei territori dove le nevicate sono frequenti e abbastanza fitte. Motivo per il quale sono state identificate alcune zone del Nord Europa e del Nord America per gli avvistamenti.

Certo è che con le giuste condizioni meteorologiche il fenomeno potrebbe verificarsi ovunque. Quindi occhi aperti e smartphone alla mano, la neve è già arrivata in città.