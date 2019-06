editato in: da

Le isole greche con aeroporto sono numerose e consentono di organizzare una vacanza low cost all’insegna del mare, del buon cibo e della storia. Pochi lo sanno, ma la maggior parte delle isole greche, anche quelle poco turistiche, hanno un aeroporto.

Di 74 destinazioni ben 29 hanno una pista d’atterraggio con le relative strutture per accogliere i turisti e almeno un collegamento con Atene. Questo consente agli abitanti di non rimanere isolati durante l’inverno quando le condizioni del mare sono particolarmente sfavorevoli.

Isole greche con aeroporto: le mete, le compagnie e i voli

Il fatto che molte isole, non solo le più grandi e famose, abbiano un aeroporto rende la Grecia particolarmente accessibile da un punto di vista turistico. Ovviamente ci sono aeroporti internazionali, che accolgono voli da tutto il mondo e altri da cui si vola solamente per Salonicco oppure Atene. In ogni caso le isole greche raggiungibili in aereo dall’Italia sono numerose e una più bella dell’altra.

Nella lista compaiono Creta, ma anche la splendida Rodi, Chania, Heraklion, Kos, Karpathos e Samos. Non possono mancare la selvaggia Skiathos, la modaiola Mykonos e la romantica Santorini. Infine chiudono il cerchio le isole greche più belle e conosciute, da Corfù a Zante, sino a Lefkada e Cefalonia.

L’isola di Corfù

L’isola di Corfù è una delle mete più amate dagli italiani ed è collegata con 14 aeroporti del nostro paese. Magico e selvaggio, quest’angolo di Grecia offre tutto ciò che potete desiderare per una vacanza all’insegna del mare e della natura. Le spiagge più famose di Corfù sono Parga e Sivota, ma è possibile visitare anche diversi lidi più sconosciuti e incontaminati. Mentre al largo delle coste si trovano diverse isolette poco turistiche raggiungibile con crociere e battelli. Le compagnie che volano verso e da Corfù sono Volotea, Blue Panorama, Ryanair, Easyjet e Alitalia.

L’isola di Cefalonia

Cefalonia è collegata con 7 aeroporti italiani e altrettanti voli diretti. Si tratta della meta perfetta per una vacanza lunga, perché consente di raggiungere facilmente anche la vicinissima Lefkada, anch’essa collegata al Bel Paese grazie a un aeroporto internazionale. Entrambe le isole sono famose per le loro acque cristalline, le spiagge di sabbia bianca, la natura e un’accoglienza che non ha pari. Le compagnie che raggiungono questo luogo magico sono Ryanair, Easyjet, Volotea, Vueling, Blue Panorama.

L’isola di Lefkada e dintorni

Come anticipato l’isola di Lefkada è raggiungibile grazie ad un aeroporto che però si trova appena fuori dall’isola greca a circa 20 km. I suoi lidi sabbiosi – il più famoso è Porto Katsiki – sono una vera e propria meraviglia naturale. Da scoprire anche le piccolissime isole poco turistiche come Kalamos, Meganissi e Kastos. Come per Cefalonia il collegamento è assicurato da sette città italiane (Roma, Bologna, Milano, Venezia, Napoli, Milano Bergamo e Milano Malpensa) con altrettante compagnie aeree.

L’isola di Zante

Fra le isole greche dello Ionio, Zante è la più meridionale con numerosi voli diretti dall’Italia. Meta perfetta per chi vuole divertirsi, fra locali, bar e ristoranti, ma non vuole perdere l’occasione di un tuffo dove il mare è più blu. Amatissima dai giovani come da chi è in cerca di un luogo da cartolina, Zante è raggiungibile da 8 aeroporti italiani (Bari, Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Roma, Venezia e Palermo) con varie compagnie fra cui Blue Panorama, Vueling, Easyjet, Air Italy e Volotea.