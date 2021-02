Villaggi dei pescatori in Grecia, quali non perdere

Candide perle che si specchiano nel blu del Mar Egeo, ecco gli inconfondibili e tradizionali villaggi dei pescatori in Grecia, mete da sogno dove scoprire il volto autentico della nazione ed entrare in contatto con la cultura locale. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei villaggi più pittoreschi e imperdibili, dalla bellezza incomparabile.