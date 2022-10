Viaggio nelle Filippine: cosa non perdere

Sono circa 7000 le isole che compongono il meraviglioso arcipelago delle Filippine, una più bella dell’altra e assolutamente tutte da scoprire. Spettacoli naturali da lasciare senza fiato, scorci di paesaggi che fanno innamorare al primo sguardo e fantastiche esperienze da vivere e che non saprete più dimenticare. Insomma, un viaggio che vale la pena di programmare e di intraprendere il prima possibile. Per esempio partendo dalla capitale delle Filippine, Manila (nella foto). La città sorge sull’isola di Luzon, tra le più grandi dell’intero arcipelago, e si caratterizza per un mix di culture e attrazioni uniche, capaci di incantare chiunque le viva. Ma non solo. Qui, infatti, è d’obbligo un assaggio delle specialità gastronomiche del luogo in uno dei locali tradizionali della città, oltre poi alla visita delle meravigliose architetture che tramandano la storia di un popolo che non smette mai di stupire.