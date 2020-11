“Solo travel”: le vacanze individuali e di prossimità da fare ora

Una vacanza in solitaria è un modo per ritrovare se stessi, mettersi alla prova, aprirsi all'avventura. Lontano dalla folla e dalla frenesia quotidiana, il viaggiatore vive esperienze autentiche a tu per tu con se stesso. Scopriamo alcune mete italiane da scoprire in compagnia di sé.