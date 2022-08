Alla scoperta dei mercati più belli d’Europa

Quando si viaggia, non c'è niente di meglio che esplorare i mercati per scoprire le tradizioni enogastronomiche del posto, assaporare lo street food locale, perdersi tra stand di fiori o artigianato. Tra i più belli d'Europa, spicca senza dubbio il Mercado de San Miguel a Madrid, uno dei mercati gastronomici più importanti del mondo, che permette ai visitatori di fare un tour nell'essenza e nei sapori di ogni angolo della Spagna. Dal miglior prosciutto crudo iberico o i frutti di mare più freschi portati ogni giorno dalla Galizia, ai piatti di riso mediterranei o ai formaggi più speciali della Castiglia, delle Asturie o dei Paesi Baschi. Qui troverete il meglio della gastronomia spagnola in oltre 30 bancarelle, accomunate dall'impegno per le tapas di qualità. (In foto, Mercado de San Miguel a Madrid)