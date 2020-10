Il Parco del Mincio e i laghi di Mantova, bellezza sublime

La valle che accompagna il corso del Mincio è uno scrigno di grandissime bellezze: dal luogo in cui nasce - ovvero dalle acque del lago di Garda - sino al suo sbocco naturale nel Po, il fiume attraversa borghi incantevoli e paesaggi da sogno. E il Parco del Mincio, che si snoda quasi interamente in territorio lombardo (e più precisamente, nella provincia di Mantova), offre tante esperienze che vi permetteranno di godere del contatto con la natura, ma anche di ammirare panorami suggestivi e città d'arte. Partiamo insieme per un viaggio tra le meraviglie che potrete scoprire in queste terre.