I luoghi esoterici d’Italia: ecco dove sentirne la magia

Non solo storia, arte, architettura, mare eccezionale e natura incontaminata, l'è da sempre al centro delle attenzioni esoteriche di tutto il mondo. Grazie alla sua storia millenaria, infatti, in vari angoli del nostro paese si nascondono sculture, edifici e capolavori della natura, dai tratti magici e pieni di mistero. Persino l’aria in queste località sembra essere un flusso incantato di miti e leggende. Tutto assume delle atmosfere e conformazioni "stregate". E noi oggi vi portiamo a scoprire alcuni deiiniziando dai Faraglioni dei Ciclopi di Aci Trezza i quali, secondo la leggenda, sarebbero stati lanciati proprio dal ciclope Polifemo ad Ulisse, nel tentativo di affondare la nave di quest'ultimo. Che ne dite, siete pronti a scoprire tutto il fascino misterioso dello Stivale?