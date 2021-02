I laghi artificiali più belli d’Italia, magiche opere dell’uomo

L' Italia è ricca di laghi , tra cui moltiche testimoniano come, in alcuni casi, l'intervento dell'uomo riesca a modificare il paesaggio adattando perfettamente la propria opera all'ambiente circostante, fino a creare. Diversi specchi d'acqua realizzati per produrre energia idroelettrica oppure per fini estetici o naturalistici, sono diventati importantissimidi riproduzione di alcune specie di uccelli, piccoli paradisi per la fauna nonché mete ambite da sportivi e appassionati di birdwatching. Qui vi guidiamo alla scoperta di alcuni dei