Fuga dall’Italia: i luoghi più amati da chi vuole espatriare

Chi di noi non ha mai sognato, anche solo per un istante, di cambiare vita, ricominciando da zero in un nuovo Paese, entrare in contatto con altre culture e guardare il mondo da altre prospettive, magari arrivando a scoprire lati di sé finora rimasti inesplorati. Tra le destinazioni sempre più spesso ambite da chi progetta di abbandonare l'Italia e trasferirsi altrove, non mancano mete esotiche, dove relax e bellezza sono tutt'uno e ci si immagina in case immerse nelle foreste o a due passi dal mare cristallino. Ad esempio la Thailandia, che regala meraviglia a ogni scorcio, dove l’atteggiamento che si percepisce è sempre di totale accoglienza e serenità. Ma non è l'unico luogo tra i più amati da chi vuole espatriare: scopriamoli. (In foto, una delle splendide spiagge della Thailandia)