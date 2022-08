Dormire nei castelli italiani, per un viaggio nel tempo

Se un tempo dormire all’interno di un castello era un privilegio riservato ai nobili, oggi chiunque può pronunciare la frase “vado a ritirarmi nelle mie stanze”, con la garanzia di trovare dietro la porta una camera degna di una famiglia reale. Gli imponenti muri di pietra costruiti per proteggere i signori del maniero dagli attacchi esterni sono, in alcuni casi, diventati strenui difensori del relax e del benessere, spesso inseriti in contesti naturali da favola. Ecco alcuni dei più bei castelli d'Italia dove dormire. (In foto, l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense)