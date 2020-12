Le destinazioni del mondo che puntano sul turismo sostenibile

Questo 2020 ci ha decisamente insegnato a vedere il mondo da una diversa prospettiva a tal punto che abbiamo imparato ad apprezzare maggiormente la vita all'aria aperta. Per questo motivo il desiderio di molti è viaggiare verso destinazioni in cui poter fare vacanze sostenibili. Ecco alcune mete che hanno deciso di concentrarsi su questa tipologia di viaggio e, soprattutto, cosa stanno facendo di buono per le loro comunità e l'ambiente.