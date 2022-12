Da queste parti si trovano le case-grotta più belle del mondo

Le grotte sono state le abitazioni primordiali delle popolazioni e al contempo una testimonianza dell'evoluzione della specie umana, ancora oggi visibile. Ci sononascoste in luoghi remoti del pianeta, altre così famose da essere dichiarate Patrimonio dell'Umanità, altre ancora abitate tutt'oggi. Ci sono, poi, vere città sotterranee comein, nei pressi della provincia del Nevsehir, nella Cappadocia . A scoprirla per puro caso, nel 1963, fu un abitante locale, che durante la ristrutturazione della sua casa si ritrovò davanti una vera e propria metropoli, scavata a mano e risalente al settimo secolo a.C. Costruita per proteggere i suoi abitanti da guerre e persecuzioni, poteva ospitare circa 20mila persone e comprendeva una moltitudine di locali adibiti a cucine, camere da letto e magazzini per lo stoccaggio degli alimenti, ma anche una scuola, una chiesa, una cantina per la preparazione del vino e dell'olio e uno spazio riservato al bestiame. (In foto, Derinkuyu)