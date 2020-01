I borghi spagnoli più belli e meno conosciuti di sempre

Piccoli paesini arroccati su una collina o affacciati su un mare splendido, capolavori di architettura medievale che rappresentano ancora oggi una grande attrazione turistica: sono questi i borghi spagnoli più belli di sempre, che meritano assolutamente una visita. Sono stati individuati dall'associazione Los Pueblos más Bonitos de España, che nel 2020 vanta un totale di 94 piccoli borghi. In particolare, proprio in questi primi giorni dell'anno ne sono stati selezionati 15 che hanno avuto l'onore di entrare a far parte dell'organizzazione. Siete pronti a scoprire questi gioielli spagnoli?