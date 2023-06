America Centrale: 10 esperienze da fare

Un viaggio in America Centrale è una grandiosa opportunità per vivere emozionanti avventure in un contesto paesaggistico unico tra spiagge dorate, vulcani attivi, villaggi maya, splendide città coloniali. Tra le 10 esperienze da non perdere un viaggio nel paradiso tropicale delle Isole San Blas, arcipelago di Panama nel cuore dei Caraibi: un tour in barca a vela è il modo migliore per scoprirne tutta la bellezza dimenticando ogni stress. (Nella foto, isola di San Blas, Panama).