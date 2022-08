10 città italiane che secondo gli stranieri lasciano senza fiato

È facile capire perché l'Italia sia tra le mete più visitate al mondo. Dall'incredibile patrimonio storico-architettonico alle affascinanti coste, passando per borghi e metropoli che sembrano musei a cielo aperto, un territorio variegato e ricco di tesori e una scena gastronomica ineguagliabile, il nostro Paese ha praticamente tutto da offrire, anche secondo gli stranieri. In particolare, ci sono 10 città che lasciano senza fiato i visitatori internazionali. Tra queste, Milano. La capitale della moda è apprezzata per il suo fascino moderno e cosmopolita, le vie dello shoppimg, le gallerie d'arte di fama mondiale e i suoi monumenti. (In foto, veduta aera di Milano con Parco Sempione)