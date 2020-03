10 Laghi della Slovenia immersi nella natura

La Slovenia è quella nazione d'Europa che più di altre rispetta il detto "nella botte piccola c'è il vino buono". Infatti, da queste parti si possono scoprire diverse meraviglie e una più stupefacente dell'altra: montagne imponenti, mare cristallino, foreste verdeggianti, fiumi vigorosi e poi eleganti e gradevoli città d’arte. Ma c'è altro in Slovenia che conquista ancora di più il cuore dei suoi visitatori: i placidi laghi. Magnifici specchi d'acqua immersi nella vegetazione più florida e in cui vivere in completa serenità e relax. Ed è è per questo che oggi vi portiamo a fare un viaggio speciale attraverso i 10 laghi più belli della Slovenia, siamo certi che vi conquisteranno.