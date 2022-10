Viaggio alla scoperta dei templi più bizzarri del mondo

Le opere dell'essere umano non smettono mai di stupire e ci sono templi che ancora oggi irradiano il genio del passato, con stili e strutture che catturano la nostra fantasia. Luoghi misteriosi che vanno oltre il fascino dell'edificio religioso e racchiudono un patrimonio storico e spirituale incredibile. Ne è un esempio il Tempio del Sole di Modhera, un villaggio nel distretto di Mehsana del Gujarat, in India, la cui complessità lo rende sorprendente. Si tratta di un tempio indù costruito dopo il 1026 d.C., durante la dinastia Chaulukya. Dedicato a Sūrya, dio del sole, venne realizzato in modo tale che durante ogni equinozio i primi raggi solari illuminassero un diamante posto sulla testa della statua raffigurante la divinità. Senza dubbio, rientra tra i templi più bizzarri del mondo. Curiosi di conoscere gli altri? (In foto, il Tempio del Sole di Modhera)