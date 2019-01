Gli 8 migliori food market in Europa

Il Food Market è una tipica istituzione europea dedicata al buon cibo. Ne esistono a centinaia, quasi uno per ogni città, ed è il luogo dove i venditori locali vanno a proporre i propri prodotti gastronomici. Che si tratti di materie prime, come carne, frutta o verdura, piatti completi in tutto e per tutto o street food, i mercati sapranno offrirvi tutte le sfaccettature della cultura locale. Non potete dire di aver visitato una città se prima non vi fermerete in uno di questi templi del cibo. Naturalmente, la prima regola è cercare di provare un po' di tutto. In alcuni casi, potreste impiegare giorni per assaggiare ogni singola pietanza presente, ma andare avanti sull'onda degli assaggi potrebbe soddisfarvi più di un pranzo al ristorante e costarvi decisamente meno. Inoltre, i venditori rappresentano la vera essenza di una nazione. Questi, infatti, sono radicati nelle proprie radici culturali e nelle tradizioni popolari, e passeggiare tra questi significa immergersi nelle loro usanze e tradizioni. Se si vuol veramente conoscere un paese, è necessario conoscerne gli abitanti, e nessun luogo è migliore di un Food Market per questo tipo di inchieste sociologiche.