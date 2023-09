È l’Italia la migliore destinazione da visitare in autunno per gli americani

L’estate è ormai agli sgoccioli, e la stagione turistica è quasi finita. O forse no? Per gli americani, la vacanza autunnale è diventato un trend sempre più diffuso: e non ci sorprende poi molto scoprire che tra le loro mete preferite c’è proprio l’Italia. Dalle sue splendide spiagge alle città d’arte, dai piccoli borghi dove il tempo si è fermato agli incredibili paesaggi naturali, il nostro Paese ha tanto da offrire ai turisti. E l’autunno potrebbe essere il periodo migliore per visitare le nostre bellezze, scopriamo il perché.

Vacanze in Italia, perché scegliere l’autunno

I turisti americani adorano l’Italia e le sue incredibili meraviglie, l’accoglienza calorosa e il buon cibo che non manca mai a tavola, da nord a sud. Solitamente, il periodo in cui maggiormente il nostro Paese si affolla è l’estate: le lunghe giornate di sole sono l’occasione perfetta per trascorrere ore spensierate al mare, tra le tante bellissime spiagge per cui i visitatori impazziscono. Tuttavia, si sta diffondendo sempre più rapidamente il turismo autunnale. In effetti, ci sono molti vantaggi nello scegliere questi mesi per una vacanza italiana.

Il primo, da prendere assolutamente in considerazione se non si ama troppo stare in mezzo al caos, è proprio la presenza di pochissimi turisti. Nonostante il trend in crescita, settembre e ottobre sono ancora mesi perfetti per vivere il Belpaese senza dover sgomitare tra la folla. In particolare, se l’idea è quella di visitare le nostre incantevoli città d’arte: basti pensare alla confusione che, in estate, caratterizza luoghi bellissimi come Piazza San Marco a Venezia o la Galleria degli Uffizi a Firenze. In autunno, ci si può concedere giornate molto più tranquille alla scoperta dei nostri monumenti più preziosi, non dovendosi preoccupare di troppi affollamenti.

E poi, naturalmente, questi mesi offrono il clima ideale per una vacanza in Italia. Mai come negli ultimi anni, le estati sono state così roventi: il 2023 ha rappresentato il picco più alto, con temperature da record in tutto il Paese, che hanno reso davvero difficile visitare città e borghi – e talvolta persino spiacevole rimanere in spiaggia. Tra settembre e ottobre, il clima diventa perfetto per i turisti. La colonnina di mercurio inizia a scendere, il sole non picchia più troppo forte e le piogge non sono ancora così frequenti. Addirittura, al sud è possibile concedersi ancora qualche giorno di mare, in località splendide come la Sicilia e la Sardegna.

Il periodo più conveniente dell’anno

Un ultimo motivo per scegliere l’autunno come periodo per visitare l’Italia è il prezzo: se le tariffe d’ingresso a musei e monumenti potrebbero non subire alcun ritocco in base alla stagione, tutto il resto assolutamente sì. E per i turisti americani, che devono sorbirsi un lungo volo per giungere nel nostro Paese, trovare biglietti aerei meno costosi è un ottimo incentivo per inserire l’Italia tra le mete preferite per la loro vacanza. Mentre l’alta stagione scivola via, inoltre, già a partire dalla fine di settembre è molto più facile spendere poco per l’alloggio. Hotel e bed & breakfast abbassano le loro tariffe in vista dell’autunno, e non approfittarne sarebbe davvero un peccato.